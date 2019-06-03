В областном управлении культуры объяснили причины отставки директора «Тамбовтеатра»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-03T12:54:38+03:00

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В управлении культуры и архивного дела Тамбовской области прокомментировали громкую отставку директора «Тамбовтеатра» Петра Куликова. По словам замначальника управления Сергея Савина, решение это назрело давно и связано оно с необходимостью менять положение дел в драматическом театре.

- То, что сегодня обсуждается в социальных сетях (ред. – есть версия, что Петра Куликова уволили из-за отказа передать в частные руки подвальное помещение «Тамбовтеатра), это далеко не причина расторжения договора, - говорит Сергей Владимирович. - Здесь вопросы глубинные, они неоднократно обсуждались руководством и учредителем театра, но, к сожалению, Петр Иванович принимал самостоятельные решения, в ряде случаев губительные для театра и его труппы, хотя управление культуры всячески помогало ему, старалось поддерживать и давать шанс для того, чтобы положение дел в театре изменилось. Увы, этого не произошло. Поэтому такое жесткое решение – расторгнуть договор, и было принято. Но спонтанным оно не было - к этому все шло, хотя мы рассчитывали на то, что истинные причины положения дел в театре будут изменены. Надеемся, что конкурс на вакантную должность директора театра пройдет в установленные сроки и сюда придет достойный руководитель, который позволит театру двигаться дальше, а не топтаться на месте, не успокаиваться, и, прежде всего, не успокаивать себя тем, что сделано за эти годы. Я думаю, что у нас в России много талантливых людей, прежде всего директоров. К сожалению, Петру Ивановичу за эти годы не удалось решить следующую проблему: у нас за 7 лет так и не появилось ни одного достойного кандидата на должность главного режиссера, а это может быть одной из составных частей того положения, в котором сегодня находится театр. Хотя труппа потрясающая и возможности у театра удивительные!

Петр Куликов, который сегодня последний день работает в должности директора «Тамбовтеатра», в ответ на это объясняет, что практика приглашать режиссера для каждой новой постановки – обычная для провинциальных театров. Делается это для того, чтобы спектакли были разнообразными, выполненными в разном ключе. Для небольших городов, где ограниченное количество зрителей этот момент очень важен и позволяет не «замыливаться» репертуару. При этом, постоянного режиссера у учреждения нет не 7 лет, а последние 4 года, до этого здесь работал Николай Елесин.

- Труппа сейчас находится на высочайшем уровне, - говорит Петр Куликов. – Никаких «внутренних» проблем у нас нет: узнав о моем увольнении, актеры пребывают в шоке. Конечно, я вижу все, что сейчас происходит в городе и, честно признаться, этот шум меня смущает.

Петр Иванович приводит цифры, которые показательно говорят о положении дел в Тамбовском драматическом театре. Так, по его словам, с 2012 по 2018 году количество зрителей в театре увеличилось на 20 тысяч человек, а доходы учреждения за этот же период выросли с 20 до 30 миллионов рублей. Были реализованы новые проекты: в драматическом театре появилась новая камерная сцена, а для маленьких зрителей открыли «Театр на подушках». Петр Куликов признается, что получает множество предложений, и уверен, что без работы он точно не останется.

ИСТОЧНИК KP.RU