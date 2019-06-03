Всемирный день без табака на Тамбовщине отметили надуванием мыльных пузырей

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-03T12:15:56+03:00

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В Моршанске медики провели акцию, приуроченную ко Всемирному дню против курения, который отмечался 31 мая. Дети медицинских работников на улице предлагали прохожим выдуть мыльный пузырь вместо сигаретного дыма.

- Такой подход не оставил равнодушными жителей Моршанска. Люди подбадривали ребят и обещали им больше внимания уделять своему здоровью, - сообщили в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Кроме того, в этот день была организована выставка детских рисунков, рассказывающая о пагубных последствиях курения. Как отмечают в управлении, основная цель акции – внести вклад в защиту нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий здоровья, связанных с табаком, но также и от социальных, экологических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU