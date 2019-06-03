В страшном ДТП на северном обходе Тамбова, в котором загорелись легковушка и фура, погиб мужчина
Авария произошла 2 июня в 20:10 на 15-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова». Иномарка «Мазда 6», 43-летний водитель которой по неустановленной причине не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнулась с автомобилем «DAF» в составе с полуприцепом «Шмитц». Фурой управлял 58-летний мужчина.
Водитель фуры остался живФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
От удара оба транспортных средства загорелись. По информации УГИБДД по Тамбовской области, водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Водитель "Мазды" не справился с управлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Видео: "Подслушано в Тамбове"
На северном обходе Тамбова горит фура и легковушка.Есть погибший
ИСТОЧНИК KP.RU