2019-06-03T11:28:12+03:00
Происшествия

В страшном ДТП на северном обходе Тамбова, в котором загорелись легковушка и фура, погиб мужчина

Не стало 43-летнего водителя «Мазды»
Ксения АЛЕШИНА
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От удара машины отбросило в кювет и они загорелисьОт удара машины отбросило в кювет и они загорелисьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 2 июня в 20:10 на 15-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова». Иномарка «Мазда 6», 43-летний водитель которой по неустановленной причине не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнулась с автомобилем «DAF» в составе с полуприцепом «Шмитц». Фурой управлял 58-летний мужчина.

Водитель фуры остался жив Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель фуры остался живФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

От удара оба транспортных средства загорелись. По информации УГИБДД по Тамбовской области, водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Водитель "Мазды" не справился с управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель "Мазды" не справился с управлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Видео: "Подслушано в Тамбове"

На северном обходе Тамбова горит фура и легковушка.Есть погибший

ИСТОЧНИК KP.RU

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