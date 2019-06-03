В Тамбовской области иномарка врезалась в «МАЗ»: среди пострадавших есть дети

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-03T10:30:20+03:00

В аварии пострадал водитель иномарки и три его пассажира Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ДТП произошло 2 июня в час ночи на 353-м километре автодороги «Р-22 Каспий», проходящей на территории Первомайского района. Иномарка «Тойота Камри», 40-летний водитель которой выехал на «встречку», столкнулась с автомобилем «МАЗ», под управлением 44-летнего мужчины.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в аварии пострадали четыре человека. Это водитель «Тойоты Камри» и его пассажиры, 35-летняя женщина, 15-летний мальчик и 9-летняя девочка. С телесными повреждениями их всех госпитализировали в ТОГБУЗ им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска.

Авария произошла в Первомайском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU