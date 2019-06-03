Тамбовская область представит на Петербургском экономическом Форуме усадьбу Рахманинова

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-03T09:20:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет 6-8 июня. Ключевой темой форума в этом году станет формирование устойчивого развития. Тамбовская область презентует инвестиционные, туристические, культурные проекты. Впервые у региона будет собственный выставочный центр, оформленный в виде усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка».

В этом году Минэкономразвития РФ рекомендовало регионам-участникам ПМЭФ обратить внимание на продвижение туристического потенциала своих территорий. Учитывая грядущий в 2023 году юбилей великого композитора, а также предложение губернатора позиционировать регион как землю Сергея Рахманинова, Тамбовская область представит на форуме главную свою главную туристическую мекку – усадьбу «Ивановка».

Сегодня Музей-усадьба С.В.Рахманинова в Ивановке - одна из самых известных и посещаемых туристами достопримечательностей Тамбовской области. Губернатором Александром Никитиным утверждена дорожная карта развития «Ивановки» на ближайшие пять лет, включающая присвоение ему статуса историко-культурного природного музея-заповедника. В прошлом году усадьбу великого композитора посетили около 100 тысяч туристов.

- Выставочный стенд Тамбовской области будет выглядеть как фрагмент музея-усадьбы композитора, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Соответствующий антураж, цветовая гамма, фотографии великого Рахманинова, рояль, знаменитый усадебный парк, который вдохновлял великого композитора, – в таком стиле будет оформлена все пространство для переговоров и приема гостей.

Кроме того, для гостей тамбовского стенда приготовлено немало сюрпризов. Обладающее лечебными свойствами масло из цветков сирени, шоколадные открытки с видами Тамбова, карандаши в виде скрипичного ключа и многие другие подарки и сувениры. Также на стенде будет расположена тач-панель: посетители в интерактивном режиме смогут узнать подробности об индустриальных парках области. Потенциал региона будет представлен и на страницах брошюр, специально подготовленных к ПМЭФ и изданных на иностранном языке. Напомнят участникам и гостям форума о многообразии тамбовских брендов дегустации экологически чистой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU