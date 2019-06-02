2019-06-02T11:06:47+03:00
Общество

В Тамбовской области депутат не отчитался о доходах и лишился места

Произошло это в Пичаевском районе
Анна ГРЕБЕНКИНА
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После прокурорской проверки нарушений законодательства о противодействии коррупции один из местных депутатов досрочно сложил полномочия.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в Пичаевском районе выявились нарушения в деятельности представителя одного из сельских Советов народных депутатов. В установленные сроки он не представил сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах супруги и детей за 2018 год.

В итоге, по результатам рассмотрения информации, направленной прокуратурой района, сельский Совет народных депутатов решил досрочно прекратить полномочия указанного депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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