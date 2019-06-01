2019-06-01T16:26:12+03:00
Общество

В автобусах Котовска приостановили безналичную оплату проезда

По данным местной администрации, в системе произошел технический сбой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В городе Котовске временно приостановили работу безналичной системы оплаты проезда.

- По техническим причинам обслуживание транспортных карт на территории Котовска и в межмуниципальных маршрутах до 3 июня приостановлено, - сообщили в местной администрации. – После обслуживание социальных карт будет продолжено без изменений.

Котовчан просят с пониманием отнестись к этой ситуации и в поездках в эти дни при себе иметь достаточный запас наличности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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