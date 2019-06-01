В Тамбове разыскивают 50-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 16:11 2019-06-01T16:17:09+03:00

Тамбовчан, которые что-то знают об этом человеке просят связаться со следователями

Изменить размер текста: A A

Следователи Ленинского МСО города Тамбов СУ СК России по Тамбовской области проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения Демина Сергея Борисовича, 05.11.1968 года рождения.

- 22 апреля этого года мужчина вышел из здания ТОГБУЗ «ГКБ № 3 г. Тамбова» и до настоящего времени его местонахождение не установлено, - сообщает СУ СКР по региону. - Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Сергея Демина и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 (4752) 75-94-11.

Приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.

Был одет: черная куртка с вставками стального цвета, камуфляжная кофта, темно-синие штаны, черные кроссовки, черная кепка.

ИСТОЧНИК KP.RU