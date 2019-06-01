2019-06-01T15:59:14+03:00
Общество

В Тамбове стало еще на одну префектуру больше

Объединились жители микрорайона «Пехотка»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
"Пехотка" стала десятой префектурой"Пехотка" стала десятой префектуройФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Жители микрорайона Пехотка Тамбова утвердили префектуру. Общественным префектом они выбрали Константина Черкасова. Он не понаслышке знаком с проблемами данной территории, поскольку долгие годы представлял интересы ее жителей в городской Думе, а сейчас является депутатом областной Думы. Префектура «Пехотка» стала уже десятой в областном центре.

- В качестве первоочередных задач жители микрорайона обозначили проблемы благоустройства дворовых территорий, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Константин Черкасов заверил, что в скорое время вместе с домкомами проведет комиссионное обследование проблемных участков, после чего будет намечен план первоочередных мер. Решения, связанные с асфальтированием и озеленением, будут обсуждаться и приниматься совместно с жителями.

Сообщается, что в ближайшие дни начнет работать приемная общественного префекта, куда сможет обратиться любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове разыскивают 50-летнего мужчину
Тамбовчанка в течение месяца не могла получить инсулин
На Тамбовщине пройдет фестиваль Петра Чайковского
Жителей разваливающегося дома-памятника в Тамбове обязали отремонтировать его за свой счет
Олимпийская чемпионка восхитилась атмосферой «Зеленого Марафона» Сбербанка
«Мы не пропускаем ни одного «Зеленого Марафона» Сбербанка»
Победители «Зеленого Марафона» Сбербанка: «Это прекрасный слет единомышленников и друзей!»
В Тамбовской области продавщица дважды попалась на продаже алкоголя подросткам
Тамбовские выпускники выдержали ЕГЭ по химии и истории
Ночью в Тамбове сгорел металлический ларек
Чемпионка роллерного забега: «Зеленый Марафон» Сбербанка – практически единственное мероприятие, где мы можем показать себя»
Александр Исаенко: «Человека нельзя заставить, он сам должен решить и изменить свой образ жизни»
Директора «Тамбовтеатра» уволили с должности после семи лет работы
Денис Скребец: «Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть успешного человека»
В День защиты детей стартовал «Зеленый Марафон» Сбербанка