В Тамбове стало еще на одну префектуру больше

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-01T15:59:14+03:00

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Жители микрорайона Пехотка Тамбова утвердили префектуру. Общественным префектом они выбрали Константина Черкасова. Он не понаслышке знаком с проблемами данной территории, поскольку долгие годы представлял интересы ее жителей в городской Думе, а сейчас является депутатом областной Думы. Префектура «Пехотка» стала уже десятой в областном центре.

- В качестве первоочередных задач жители микрорайона обозначили проблемы благоустройства дворовых территорий, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Константин Черкасов заверил, что в скорое время вместе с домкомами проведет комиссионное обследование проблемных участков, после чего будет намечен план первоочередных мер. Решения, связанные с асфальтированием и озеленением, будут обсуждаться и приниматься совместно с жителями.

Сообщается, что в ближайшие дни начнет работать приемная общественного префекта, куда сможет обратиться любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU