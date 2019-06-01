2019-06-01T15:51:41+03:00
Общество

Тамбовчанка в течение месяца не могла получить инсулин

Рецепт на жизненно важное лекарство страдающей сахарным диабетом женщине выдали только после вмешательство Уполномоченного по правам человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратилась женщина-инвалид, страдающая сахарным диабетом. Она пожаловалась на то, что жизненно необходимое для нее лекарство – инсулин, она не может получить с апреля. Омбудсмен инициировал разбирательство.

- По результатам проведенной управлением здравоохранения Тамбовской области проверки, было установлено, что женщина наблюдается в поликлинике ТОГБУЗ «Городская больница им.С.С.Брюхоненко г.Мичуринска» по поводу сахарного диабета 2 типа, ей установлена группа инвалидности, для постоянного приема лечащим врачом рекомендован препарат инсулин-Детемир, - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. - В период с апреля по май 2019 года лечащим врачом выписка льготного рецепта не производилась в связи с отсутствием лекарственного средства в прикрепленной аптеке.

Ситуация разрешилась благополучно. Женщине выписали рецепт на необходимое лекарство, которого ей хватит до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове разыскивают 50-летнего мужчину
В Тамбове стало еще на одну префектуру больше
На Тамбовщине пройдет фестиваль Петра Чайковского
Жителей разваливающегося дома-памятника в Тамбове обязали отремонтировать его за свой счет
Олимпийская чемпионка восхитилась атмосферой «Зеленого Марафона» Сбербанка
«Мы не пропускаем ни одного «Зеленого Марафона» Сбербанка»
Победители «Зеленого Марафона» Сбербанка: «Это прекрасный слет единомышленников и друзей!»
В Тамбовской области продавщица дважды попалась на продаже алкоголя подросткам
Тамбовские выпускники выдержали ЕГЭ по химии и истории
Ночью в Тамбове сгорел металлический ларек
Чемпионка роллерного забега: «Зеленый Марафон» Сбербанка – практически единственное мероприятие, где мы можем показать себя»
Александр Исаенко: «Человека нельзя заставить, он сам должен решить и изменить свой образ жизни»
Директора «Тамбовтеатра» уволили с должности после семи лет работы
Денис Скребец: «Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть успешного человека»
В День защиты детей стартовал «Зеленый Марафон» Сбербанка