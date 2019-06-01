Тамбовчанка в течение месяца не могла получить инсулин
К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратилась женщина-инвалид, страдающая сахарным диабетом. Она пожаловалась на то, что жизненно необходимое для нее лекарство – инсулин, она не может получить с апреля. Омбудсмен инициировал разбирательство.
- По результатам проведенной управлением здравоохранения Тамбовской области проверки, было установлено, что женщина наблюдается в поликлинике ТОГБУЗ «Городская больница им.С.С.Брюхоненко г.Мичуринска» по поводу сахарного диабета 2 типа, ей установлена группа инвалидности, для постоянного приема лечащим врачом рекомендован препарат инсулин-Детемир, - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. - В период с апреля по май 2019 года лечащим врачом выписка льготного рецепта не производилась в связи с отсутствием лекарственного средства в прикрепленной аптеке.
Ситуация разрешилась благополучно. Женщине выписали рецепт на необходимое лекарство, которого ей хватит до конца июня.
ИСТОЧНИК KP.RU