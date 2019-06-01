На Тамбовщине пройдет фестиваль Петра Чайковского

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-01T15:27:53+03:00

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В Тамбовской области пройдет первый фестиваль, посвященный творчеству Петра Чайковского. Имя композитора неразрывно связано с Бондарской землей. Каждое лето на протяжении нескольких лет Чайковский приезжал в село Усово Бондарского района. Именно красота местной природы вдохновила его на создание многих известных произведений. В советское время в селе часто проводились музыкальные вечера, посвящённые творчеству Чайковского. Сегодня эту традицию решили возродить.

Праздник, посвященный творчеству Чайковского, пройдет в селе Бондари 4 июня. На музыкальном вечере прозвучат произведения композитора в исполнении преподавателей Тамбовского музыкально-педагогического колледжа искусств и учащихся детских музыкальных школ области. Гости праздника смогут совершить экскурсию в «Усовский период в творчестве П.Чайковского» по экспозиции Историко-краеведческого музея Бондарского района. Великий русский композитор жил и работал в период с 1871 по 1876 годы в селе Усово в имении своего тамбовского ученика и друга Владимира Степановича Шиловского. Поместье Шиловского стало для композитора любимой летней резиденцией. Здесь закончил он черновые эскизы «Второй симфонии», написал начерно всю «Бурю», оперу «Кузнец Вакула». Именно красота этих мест навела Чайковского на мысль об опере «Лебединое озеро».

- В рамках праздника состоится церемония установки закладного камня на площадке в центре села, где впоследствии появится бюст Чайковского, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU