Жителей разваливающегося дома-памятника в Тамбове обязали отремонтировать его за свой счет

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-01T14:49:45+03:00

До конца 2020 года люди должны привести в порядок здание по ул. Горького 41Б, которое является составляющей усадьбы Марии Турчаниновой

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Разваливающийся дом-памятник на улице Горького, 41Б в Тамбове, согласно постановлению администрации города Тамбова, должны отремонтировать сами жильцы. Как следует из документа, строение, которое является составляющей памятника регионального значения (усадьба Марии Турчаниновой) признано аварийным, но сносить его нельзя.

Жители дома по ул. Горького давно жалуются на состояние своего дома: на одной из стен здесь образовалась трещина, в доме течет крыша, которую не ремонтировали порядка 40 лет. Теперь со всеми этими проблемами людям «предписано» справиться самостоятельно и в строго определенные сроки.

- Собственникам помещений жилого дома №41 лит.Б по ул.М.Горького необходимо произвести реконструкцию дома до 31.12.2020 за счет собственных средств, говорится в постановлении администрации города Тамбова от 31 мая этого года.

По закону к ремонту дома-памятника может быть допущена только специализированная организация, которая имеет соответствующую лицензию.

Еще один нормативный документ мэрии касается дома №60А по улице Горького. Он также признан аварийным, но его жителям предписали снести до конца 2020 года также за свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU