Олимпийская чемпионка восхитилась атмосферой «Зеленого Марафона» Сбербанка

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-01T14:08:43+03:00

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Около двух с половиной тысяч участников собирались 1 июня на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик», чтобы принять участие в «Зеленом Марафоне» Сбербанка. В Воронеже спортсменов приветствовала Елена Рузина, российская легкоатлетка, Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России.

- В этом замечательном месте, спортивной Мекке Воронежа – «Олимпике»,очень приятно встречать «Зеленый Марафон» Сбербанка. Это не просто забег, это большой спортивный праздник, который объединяет всех активных жителей нашего города. Хочу пожелать, чтобы олимпийские ценности – дружба, уважение и честная игра – присутствовали на этих соревнованиях. Я болею за всех вас! – напутствовала участников Елена Ивановна.

В забеге можно было увидеть профессиональных легкоатлетов, семьи с детьми, некоторые папы и вовсе бежали с колясками, в которых лежали малыши, другие предпочитали держаться своим дружным коллективом и бежать вместе, поддерживая друг друга. И каждый из них по-своему победил – ведь все участники получили удовольствие!

- Вокруг такая музыка, такой драйв, начал выделяться адреналин. Это потрясающе! Легкая атлетика, бег – это чувство эйфории. Те, кто любит бегать, сегодня получили колоссальное удовольствие. Они пробежали по лесу, проверили себя. По тем людям, которые стартовали сегодня, видно, что они любят бег и любят побеждать! – подчеркнула Елена Рузина. – Конечно, таких мероприятий нужно как можно больше. Когда они так хорошо организованы, то для спортсменов это просто счастье!

ИСТОЧНИК KP.RU