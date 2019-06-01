2019-06-01T13:32:48+03:00
Происшествия

В Тамбовской области продавщица дважды попалась на продаже алкоголя подросткам

54-летней женщине грозит уголовная ответственность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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30 мая в магазине в селе Заворонежское Мичуринского района сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченным полиции во время рейдового мероприятия стали свидетелями продажи алкоголя несовершеннолетней девушке. Продавец магазина не спросила у покупательницы паспорт и продала бутылку пива. Выяснилось, что 54-летняя сотрудница торговой точки попадается на этом нарушении второй раз.

- Законодательством предусмотрена уголовную ответственность для лиц, которые неоднократно продавали алкоголь несовершеннолетним, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Тамбовской области. - Статья 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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