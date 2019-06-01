Тамбовские выпускники выдержали ЕГЭ по химии и истории

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-01T13:22:43+03:00

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31 мая тамбовские выпускники справились с заданиями единого государственного экзамена по химии и истории. В регионе эти экзамены прошли без сбоев и нарушений. С результатами экзамена участники смогут познакомиться уже 14 июня.

Химия и история сдаются участниками ЕГЭ по выбору. Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На её выполнение участникам отводилось 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ по химии могли использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по химии – 36 баллов.

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

- Экзамены по химии и истории в Тамбовской области прошли в штатном режиме. Сбоев и нарушений в пунктах проведения экзамена не обнаружено, - говорит начальник отдела общего образования управления образования и науки области Ирина Панасина,.

Для сдачи экзаменов по истории и химии в области были открыты 16 пунктов проведения экзамена (+3 дополнительных), на которые к 10.00 прибыли 1780 школьников (1044 - история, 736 - химия). Для организации честного проведения ЕГЭ работали 88 общественных наблюдателей, 62 члена государственной экзаменационной комиссии и 42 онлайн-наблюдателя в ситуационно-информационном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU