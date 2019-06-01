Ночью в Тамбове сгорел металлический ларек

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-01T13:15:04+03:00

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Ночью 1 июня в Тамбове произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщение о возгорании металлического ларька размером 2,5 на 4 метра, расположенного на улице Базарной, поступило на пульт дежурного в 2 часа 39 минут.

- Пожар ликвидировали в 3 часа 15 минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Здание выгорело внутри на всей площади, пострадавших нет. На месте пожара работали одно отделение СПСЧ-1, одно отделение ПЧ-5 и дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Тамбову. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекались: 7 человек и 2 единицы техники. Причина возгорания уточняется.

Известно, что от огня серьезно пострадал расположенный по соседству с ларьком аптечный павильон.

ИСТОЧНИК KP.RU