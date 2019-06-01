2019-06-01T13:15:04+03:00
Происшествия

Ночью в Тамбове сгорел металлический ларек

Огонь повредил аптечный павильон, расположенный по соседству
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Торговый ларек сгорел полностьюТорговый ларек сгорел полностью
Изменить размер текста:

Ночью 1 июня в Тамбове произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщение о возгорании металлического ларька размером 2,5 на 4 метра, расположенного на улице Базарной, поступило на пульт дежурного в 2 часа 39 минут.

- Пожар ликвидировали в 3 часа 15 минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Здание выгорело внутри на всей площади, пострадавших нет. На месте пожара работали одно отделение СПСЧ-1, одно отделение ПЧ-5 и дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Тамбову. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекались: 7 человек и 2 единицы техники. Причина возгорания уточняется.

Известно, что от огня серьезно пострадал расположенный по соседству с ларьком аптечный павильон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбове разыскивают 50-летнего мужчину
В Тамбове стало еще на одну префектуру больше
Тамбовчанка в течение месяца не могла получить инсулин
На Тамбовщине пройдет фестиваль Петра Чайковского
Жителей разваливающегося дома-памятника в Тамбове обязали отремонтировать его за свой счет
Олимпийская чемпионка восхитилась атмосферой «Зеленого Марафона» Сбербанка
«Мы не пропускаем ни одного «Зеленого Марафона» Сбербанка»
Победители «Зеленого Марафона» Сбербанка: «Это прекрасный слет единомышленников и друзей!»
В Тамбовской области продавщица дважды попалась на продаже алкоголя подросткам
Тамбовские выпускники выдержали ЕГЭ по химии и истории
Чемпионка роллерного забега: «Зеленый Марафон» Сбербанка – практически единственное мероприятие, где мы можем показать себя»
Александр Исаенко: «Человека нельзя заставить, он сам должен решить и изменить свой образ жизни»
Директора «Тамбовтеатра» уволили с должности после семи лет работы
Денис Скребец: «Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть успешного человека»
В День защиты детей стартовал «Зеленый Марафон» Сбербанка