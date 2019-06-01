Директора «Тамбовтеатра» уволили с должности после семи лет работы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-01T12:57:37+03:00

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В Тамбове без объяснения причин освободили от должности директора «Тамбовтеатра» Петра Куликова. Такое решение приняли в областном управлении культуры и архивного дела. Здесь решили не продлевать истекший трудовой договор с руководителем учреждения. Напомним, Петр Куликов занял должность директора «Тамбовтеатра» в феврале 2012 года. За время его работы горожане увидели множество новых постановок и фестивалей всероссийского уровня. Тамбовчане и коллеги Петра Куликова возмущены таким решением региональных властей.

- Это очень грустно и глупо, - написала на своей страничке в «Фэйсбук» бывшая актриса «Тамбовтеатра» Валерия Кирсанова. – То, что произошло, оставляет отвратительный осадок. «Творческая интеллигенция» уже давно не так «интеллигентна», как ей то приписывают, и людям принципиальным всегда сложно в такую компанию вписаться. Мне бесконечно жаль!

Не исключено, что говоря о принципиальности Петра Куликова, имеется в виду его протест против передачи части здания «Тамбовтеатра» в частные руки. Такое желание несколько лет назад появилось у неких тамбовских предпринимателей, тогда здание удалось отстоять…

ИСТОЧНИК KP.RU