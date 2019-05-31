В Тамбове проведут фестиваль детского творчества

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-31T15:46:33+03:00

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1 июня отмечают Международный день защиты детей. По этому поводу завтра в Тамбове в 10:00 на Площади музыки состоится фестиваль детского творчества. Организаторами праздника детства стали: управление образования и науки совместно с управлением культуры и архивного дела и департаментом общественных связей и информационной политики администрации Тамбовской области.

Участниками фестиваля станут обучающиеся и педагоги со всего региона. В мероприятии примут участие ведущие детские творческие коллективы, школьные музеи, представители общественного объединения «Российское движение школьников», военно-спортивных и волонтерских организаций, мастера традиционных народных промыслов.

- На фестивале будут действовать более 20 интерактивных площадок, призванные мотивировать детей и молодежь с различными образовательными потребностями к занятиям в системе дополнительного образования, - сообщает пресс-служба управления образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU