У сданного долгостроя на Сенько, 9А в Тамбове установили бракованную детскую площадку

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-31T15:21:53+03:00

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Жители новостройки на Сенько, 9А, которая восемь лет числилась проблемным объектом, только вчера в торжественной обстановке получили ключи от квартир из рук губернатора Тамбовщины Александра Никитина. Но практически сразу после вселения у новоиспеченных жильцов появились претензии к детской площадке, которую застройщик, достраивавший дом, установил во дворе. Люди сочли его опасным и пожаловались региональное отделение ОНФ. Активисты обследовали игровой комплекс и пришли к выводу, что претензии жителей полностью обоснованы.

- Фундамент качелей был с очень острыми краями и не забетонирован. На сиденьях и других элементах качелей мы зафиксировали открытые болтовые соединения, которые должны быть закрыты пластиковыми заглушками, – рассказала член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Тамбовской области Татьяна Жмылева. - Самое грубое выявленное нами нарушение на данном оборудовании – это жесткий подвес, использование которого запрещено с 2003 года. У песочницы были плохо обработаны края древесины, у грибка – грубые и неотшлифованные сварные швы. Кроме того, из-за недостаточной высоты грибка возникал риск получения травмы об острый край крыши.

По требованию активистов игровые конструкции застройщик уже демонтировал.

ИСТОЧНИК KP.RU