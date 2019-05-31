2019-05-31T14:47:45+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины передал половину дома бывшей жене, чтобы погасить задолженность по алиментам

Накопилась сумма в 350 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанске местный житель не выплачивал алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, в результате чего образовалась задолженность более чем в 350 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель неоднократно беседовал с должником о последствиях неуплаты, однако мужчина так и не предпринял никаких мер.

В итоге в отношении горе-отца было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Лишь только после этого мужчина начал регулярно платить алименты и интересоваться жизнью детей.

- Помимо этого, от мужчины поступила инициатива передать ½ часть своего дома в счет погашения задолженности по алиментам. В настоящий момент этот вопрос решается, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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