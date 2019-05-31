2019-05-31T14:19:54+03:00
Общество

В тамбовскую колонию осужденному прислали шахматы с «сюрпризом»

Внутри доски находился тайник с запрещенными предметами
Ксения АЛЕШИНА
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Так выглядело содержимое посылкиТак выглядело содержимое посылкиФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники лечебно-исправительного учреждения № 7, расположенного в Кирсановском районе Тамбовской, предотвратили доставку запрещенных предметов на режимную территорию.

Во время досмотра посылки, пришедшей на имя осужденного, являющегося злостным нарушителем порядка и содержащегося в одиночной камере, было обнаружена шахматная доска, внутри которой в специально оборудованном тайнике нашли мобильный телефон и USB - шнур к нему.

- По данному факту проводится проверка. С целью недопущения попадания запрещенных предметов к лицам, содержащимся под стражей, посылки для осужденных в обязательном порядке проходят тщательный досмотр, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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