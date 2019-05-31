2019-05-31T13:19:16+03:00
Происшествия

Двое жителей Тамбовщины похитили почти полмиллиона рублей у женщины, сдававшей квартиру

Они получили условное наказание
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области суд вынес приговор двум жителям Сампурского района. Они признаны виновными в групповом мошенничестве. Так, по информации прокуратуры региона, эти мужчины, заранее распределив между собой роли, позвонили на мобильный телефон женщине, которая сдавала квартиру. Один из мошенников представился военнослужащим и сказал, что хочет заключить с ней договор аренды. Оплатить пообещал с банковской карты, для чего ей необходимо пройти к банкомату и совершить несколько операций.

Затем второй злоумышленник также по телефону представился работником банка и вынудил потерпевшую совершить еще несколько операций. В итоге она, сама того не подозревая, подключила к своему личному кабинету в мобильном банке номер телефона одного из мошенников.

Преступники, получив доступ к счетам потерпевшей, похитили у нее 491 тысячу рублей.

- С учетом того, что в ходе рассмотрения дела ущерб женщине был возмещен, суд приговорил злоумышленников к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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