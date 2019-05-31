В Тамбовском районе продавец обчистила кассу продуктового магазина

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-31T12:43:38+03:00

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В дежурную часть полиции ОМВД по Тамбовскому району 30 мая обратилась владелица одного из продуктовых магазинов в селе Татаново. По ее словам, в торговой точке на кассе не досчитались денег.

Полицейские выехали на место происшествия, где опросили потерпевшую и ее сотрудников. Выяснилось, что из кассы пропали 12 000 рублей. Кражу совершила продавец этой торговой точки, 32-летняя женщина. Она похитила деньги из кассы и потратила их на свои нужды. Теперь ей придется возместить хозяйке магазина причиненный материальный ущерб.

- Как оказалось, ранее задержанная уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанной, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU