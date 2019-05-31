2019-05-31T12:27:42+03:00
Спорт

В Мичуринске пройдут соревнования на байдарках

Организаторы ждут всех желающих
Ксения АЛЕШИНА
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Начало соревнований в 11:00Начало соревнований в 11:00Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске 2 июня в 11:00 начнутся соревнования по спортивному туризму (дистанция-водная). Участие в них будут принимать команды в количестве двух человек на байдарках. Возраст участников должен быть не моложе 14 лет на момент состязаний. Могут участвовать и спортсмены помоложе этого возраста, но только при условии нахождения в одном экипаже с родителем или другим родственником, несущим ответственность за этого участника.

Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, соревнования проводятся по виду «техника водного туризма» и участие в них осуществляется без зачета на разряд в следующих спортивных дисциплинах и возрастных категориях: 2001 года рождения и старше, а также 2002-2005 годов рождения. Место проведения соревнований - участок реки Лесной Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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