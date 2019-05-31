2019-05-31T12:00:09+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадала дошкольница

Ребенка доставили в больницу
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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30 мая в 12 часов 30 минут в Тамбове на улице Октябрьской в районе дома №16А произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Renault Logan», 59-летний мужчина, при совершении разворота с крайней правой полосы допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-111730», под управлением 32-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пострадала пассажир «ВАЗа» - 6-летняя девочка. Ребенка с полученными телесными повреждениями доставили в областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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