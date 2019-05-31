2019-05-31T11:28:20+03:00
Происшествия

Тамбовчанка решила сдать в аренду жилье и осталась без денег

Мошенник обманул женщину на 28 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела полиции № 1 города Тамбова 30 мая обратилась 41-летняя местная жительница. Выяснилось, что женщина разместила на сайте «Авито» объявление о сдаче жилья в аренду. Вскоре на него откликнулся потенциальный квартиросъемщик. Он пообещал ей перевести деньги на карту и попросил ее дойти до ближайшего отделения банка, что она и сделала.

По телефону мошенник руководил действиями тамбовчанки. Не задумываясь, она сделала все, как ей говорил аферист, и самая того не понимая, отправила на чужой счет все свои деньги в сумме 28 000 рублей. Позже она поняла, что ее обманули.

- В настоящий момент полицейские выясняют, кому принадлежат номера телефонов, с которых звонил мошенник. Ведется розыск, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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