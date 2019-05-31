1 июня на Тамбовщине официально стартует купальный сезон

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-31T10:36:51+03:00

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Первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов подписал распоряжение об открытии купального сезона в этом году с 1 июня. Так, всем владельцам пляжей рекомендовано завершить к этой дате все подготовительные работы. Официальный купальный сезон на водоемах региона продлится до 31 августа.

- К началу купального сезона в регионе проверили и очистили от мусора дно 97 пляжей. А работники учебно-методического центра Пожарно-спасательного центра в преддверии купального сезона подготовили новую смену матросов-спасателей в составе 41 человека для работы на пляжах Тамбовской области, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU