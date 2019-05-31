2019-05-31T10:18:54+03:00
Происшествия

В Тамбове появился еще один «перекресток смерти»?

На пересечении улиц К. Маркса и Студенецкой Набережной авто вылетело на тротуар
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Один из автомобилей вылетел на тротуарОдин из автомобилей вылетел на тротуарФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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31 мая около 8 часов утра в Тамбове на перекрестке улиц К. Маркса и Студенецкой Набережной произошла авария, участниками которой стали «Лада Калина» и «TOYOTA HIGHLANDER». Как рассказали в городском отделе пропаганды БДД, водитель «Лады Калины» двигался по улице К. Маркса в сторону Ленинской площади, на перекрестке с улицей Студенецкой набережной мужчина попытался повернуть налево. В это время по К. Маркса в северном направлении двигалась «TOYOTA HIGHLANDER». Обе машины попытались проскочить перекресток на желтый сигнал светофора, но в итоге произошло столкновение.

После удара отечественное авто остановилось посередине улицы К. Маркса, иномарка выскочила на тротуар рядом с корпусом лицея №29. К счастью, в это время на перекрестке никого из пешеходов не было, хотя в период учебного года здесь всегда много детей, следующих в школу.

- На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. На этот момент известно об одном пострадавшем в аварии. Травмы получила пассажирка «Калины», - сообщили в городском отделе ГИБДД.

Произошедшая авария активно обсуждается в соцсетях, пользователи проводят аналогию между печально известным в Тамбове перекрестком улиц Чичканова и Советской, где из-за подобных «вылетов» на тротуар погибли и пострадали несколько человек. Напомним, из-за перекрытия движения через мост по Базарной, общественный транспорт и большегрузные автомобили пустили в объезд через перекресток Студенецкая Набережная - К. Маркса и сейчас он основательно загружен. Вскоре движение через аварийный мост закроют вообще и тогда весь поток транспорта окажется на дублирующей улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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