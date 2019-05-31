В Моршанске потерялся 7-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-31T09:20:11+03:00

Ребенок ушел из двора своего дома и заблудился, к поискам подключили полицейских

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В Моршанске полицейские занимались поисками пропавшего 7-летнего мальчика. За помощью к правохранителям обратилась мама ребенка. Женщина пояснила, что ее сын играл во дворе своего дома, а спустя некоторое время исчез.

- Информация о случившемся и приметы ребенка были незамедлительно доведены до группы задержания местного отдела вневедомственной охраны, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Сотрудники начали поиски мальчика на близлежащих улицах, детских площадках, парках и стадионах. Вскоре к патрульным обратился мужчина, который сообщил о маленьком ребенке, находившемся на улице Интернациональной без сопровождения взрослых. По просьбе сотрудников мальчик назвал свое имя и фамилию, а также сказал, что заблудился и не может найти дорогу домой. Убедившись, что ребенку не требуется медицинская помощь, росгвардейцы передали его маме.

ИСТОЧНИК KP.RU