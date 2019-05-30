Директора тамбовской фирмы грузоперевозок обвиняют в неуплате 8 миллионов рублей налогов

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-30T18:00:01+03:00

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Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего директора коммерческой организации, занимающейся грузоперевозками. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

- По версии следствия, директор организации включал в декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3, 4 кварталы 2016 года и 3 квартал 2017 года заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов, основанных на фальсифицированных документах первичного бухгалтерского учета о якобы имевших место в действительности взаимоотношениях с другими фирмами по транспортировке сельскохозяйственной продукции, после чего представлял эти декларации в установленные сроки в налоговый орган, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Таким образом, преступные действия обвиняемого повлекли неуплату в бюджетную систему Российской Федерации НДС в размере свыше 8 миллионов рублей.

Чтобы вернуть ущерб, причиненный государству, во время предварительного следствия на имущество фирмы в виде дебиторской задолженности наложили арест. Сейчас уголовное дело собираются передать на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU