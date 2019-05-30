2019-05-30T17:41:26+03:00
Общество

Тамбовчан предупреждают о 32-градусной жаре

В регионе прогнозируется чрезвычайный класс пожарной опасности
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине 31 мая прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления, а именно чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на Тамбовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этот день температура воздуха ночью составит 13-18° градусов тепла, а днем будет 27-32° жары. Ветер южной четверти ночью 3-8, днем 5-10 м/с.

- Главной причиной пожаров в лесах, на приусадебных участках и в дачных кооперативах является неосторожное обращение с огнем. Призываем вас соблюдать правила пожарной безопасности. Не сжигайте сухую траву и мусор. Не разводите костров, не используйте открытый огонь в мангалах и жаровнях, особенно вблизи строений, деревьев и кустарников. Не оставляйте на земле непотушенных сигарет. Небрежное отношение к огню приводит к самым трагическим последствиям. Следите за детьми. Не позволяйте им играть со спичками или зажигалками, - обращаются к жителям области представители регионального МЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в «службу спасения» по телефону «01», с мобильного – «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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