В Тамбове закроют для движения часть улицы Широкой и продлят перекрытие на Августа Бебеля
Автомобилистам следует быть внимательными и заранее искать объездные пути
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В Тамбове с 31 мая по 11 июня по улице Широкой, на участке от улицы Пушкарской до улицы Колхозной, запретят движение транспорта. Это связано с проведением работ по прокладке водопровода.
Кроме того, согласно постановлению администрации города, до 1 июля будет продлено перекрытие по улице Августа Бебеля. Изначально ограничение должно было действовать до 1 июня. Там проводится капитальный ремонт тепловой сети.
ИСТОЧНИК KP.RU