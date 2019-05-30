2019-05-30T17:20:54+03:00
Общество

В Тамбове закроют для движения часть улицы Широкой и продлят перекрытие на Августа Бебеля

Автомобилистам следует быть внимательными и заранее искать объездные пути
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове с 31 мая по 11 июня по улице Широкой, на участке от улицы Пушкарской до улицы Колхозной, запретят движение транспорта. Это связано с проведением работ по прокладке водопровода.

Кроме того, согласно постановлению администрации города, до 1 июля будет продлено перекрытие по улице Августа Бебеля. Изначально ограничение должно было действовать до 1 июня. Там проводится капитальный ремонт тепловой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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