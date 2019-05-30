2019-05-30T16:53:49+03:00
Общество

В детском лагере под Тамбовом поселилась лиса с детенышами: зверей усыпили из-за опасности бешенства

Жители Пригородного леса опасаются смертельного заболевания
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
В Пригородном лесу развелись лисыВ Пригородном лесу развелись лисы
Изменить размер текста:

Жители Пригородного леса стали все чаще наблюдать около своих домов диких лис. Людей не на шутку тревожит такое соседство — они опасаются бешенства. По словам местных недавно больное животное бегало рядом с домами и заходило на территорию местных садика и детского лагеря.

На эту жалобу отреагировали. Территорию, по которой якобы бегает бешеная лиса, обследовали специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных, но они никого не нашли. Разложив рядом с домами и детскими учреждениями специальную съедобную антирабическую вакцину, специалисты уехали. Не исключено, что опасения жителей все же имеют под собой основание. Как сообщили в управлении ветеринарии Тамбовской области, совсем недавно жалоба на визиты лисы поступила от заведующей МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка».

- При обследовании на территории детского оздоровительного лагеря «Солнечный» обнаружена лисья нора, около которой находилась взрослая лиса с пометом, - поясняют в управлении ветеринарии области. - Работниками МУП «Спецтехуниверсал» отловлены и усыплены лисица и 2 лисенка. Также 16 мая в ТОГБУ «Тамбовская горСББЖ» поступило сообщение от жительницы многоквартирного дома, расположенного по Рассказовскому шоссе, о том, что на перекрестке Рассказовского шоссе и ул. маршала Малиновского, около светофора лежит травмированный труп лисицы. Этот труп доставили в ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» для исключения бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директора тамбовской фирмы грузоперевозок обвиняют в неуплате 8 миллионов рублей налогов
Тамбовчан предупреждают о 32-градусной жаре
В Тамбове закроют для движения часть улицы Широкой и продлят перекрытие на Августа Бебеля
Пятеро парней из Знаменского района обворовали несколько отечественных авто в Тамбове
В Тамбовской области мужчина с ножом угрожал пенсионерке убийством
В регионе создали «Алиментную карту» Тамбовщины
На севере Тамбова пройдут антитеррористические учения
На Тамбовщине выбрали лучшие семьи года
Ведущий шоу «На ножах» устроил погром на кухне тамбовского кафе и довел до слез персонал
В Тамбове в тайниках-закладках собирались спрятать полкило героина
Дорожки в тамбовском парке Дружбы отремонтируют к концу летнего сезона
В Тамбовском районе в аварии пострадал 43-летний пассажир «Шевроле Ланос»
71-летнего тамбовчанина задержали полицейские за кражу кошелька
Тамбовчанин на мопеде сбил пешехода
Более 1700 тамбовских выпускников сдадут ЕГЭ по химии и истории
В Тамбове водитель «BMW» спровоцировал аварию и скрылся, бросив в авто раненого пассажира
В Тамбове назвали имена лучших плотников и каменщиков
На Тамбовщине открывается фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо!»
В тамбовском вузе провели "Голосовую битву"