В детском лагере под Тамбовом поселилась лиса с детенышами: зверей усыпили из-за опасности бешенства

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-30T16:53:49+03:00

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Жители Пригородного леса стали все чаще наблюдать около своих домов диких лис. Людей не на шутку тревожит такое соседство — они опасаются бешенства. По словам местных недавно больное животное бегало рядом с домами и заходило на территорию местных садика и детского лагеря.

На эту жалобу отреагировали. Территорию, по которой якобы бегает бешеная лиса, обследовали специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных, но они никого не нашли. Разложив рядом с домами и детскими учреждениями специальную съедобную антирабическую вакцину, специалисты уехали. Не исключено, что опасения жителей все же имеют под собой основание. Как сообщили в управлении ветеринарии Тамбовской области, совсем недавно жалоба на визиты лисы поступила от заведующей МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка».

- При обследовании на территории детского оздоровительного лагеря «Солнечный» обнаружена лисья нора, около которой находилась взрослая лиса с пометом, - поясняют в управлении ветеринарии области. - Работниками МУП «Спецтехуниверсал» отловлены и усыплены лисица и 2 лисенка. Также 16 мая в ТОГБУ «Тамбовская горСББЖ» поступило сообщение от жительницы многоквартирного дома, расположенного по Рассказовскому шоссе, о том, что на перекрестке Рассказовского шоссе и ул. маршала Малиновского, около светофора лежит травмированный труп лисицы. Этот труп доставили в ТОГБУ «Тамбовоблветлаборатория» для исключения бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU