Пятеро парней из Знаменского района обворовали несколько отечественных авто в Тамбове

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-30T16:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В отделы полиции УМВД России по городу Тамбову обратились три владельца отечественных автомобилей. Выяснилось, что ночью, 27 мая, неизвестные вскрыли замки их машин, похитив из салонов магнитолы, колонки, усилители и наборы инструментов. Кражи произошли возле многоэтажек на улицах Астраханской, Тулиновский проезд и Социалистической областного центра.

Полицейские побеседовали со всеми владельцами вскрытых машин, опросили жильцов близлежащих домов и торговых точек, а также изучили записи с камер уличного видеонаблюдения.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий удалось найти улики, указывающие то, что неподалеку от каждого места преступления находились два автомобиля 10-ой и 14-ой модели. Полицейские установили, что они принадлежат жителям Знаменского района. По комплексу уличных видеокамер удалось отследить маршрут их передвижения, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Тамбовские полицейские установили, что к преступлению может быть причастна группа молодых людей из пяти человек, двое из которых – несовершеннолетние. Все они — жители Знаменского района. Парни были задержаны. Дома у них стражи порядка нашли часть похищенных вещей, остальное они успели продать.

Задержанные признались, что ночью на двух машинах отправились в Тамбов покататься. Идея вскрыть чужие машины и обворовать их пришла к ним спонтанно. После совершения преступления они вернулись в Знаменский район, а похищенное имущество поделили и спрятали.

- Следственными подразделениями УМВД России по городу Тамбову возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, в рамках которого устанавливаются люди, приобретавшие краденое имущество, устанавливаются другие преступные факты, которые могла совершить группа молодых людей, проводится работа с родителями подростков и их семьями, - добавили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU