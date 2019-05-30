2019-05-30T16:00:57+03:00
Происшествия

Пятеро парней из Знаменского района обворовали несколько отечественных авто в Тамбове

Молодые люди вскрывали машины и похищали из салонов ценные вещи
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отделы полиции УМВД России по городу Тамбову обратились три владельца отечественных автомобилей. Выяснилось, что ночью, 27 мая, неизвестные вскрыли замки их машин, похитив из салонов магнитолы, колонки, усилители и наборы инструментов. Кражи произошли возле многоэтажек на улицах Астраханской, Тулиновский проезд и Социалистической областного центра.

Полицейские побеседовали со всеми владельцами вскрытых машин, опросили жильцов близлежащих домов и торговых точек, а также изучили записи с камер уличного видеонаблюдения.

- В рамках оперативно-розыскных мероприятий удалось найти улики, указывающие то, что неподалеку от каждого места преступления находились два автомобиля 10-ой и 14-ой модели. Полицейские установили, что они принадлежат жителям Знаменского района. По комплексу уличных видеокамер удалось отследить маршрут их передвижения, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Тамбовские полицейские установили, что к преступлению может быть причастна группа молодых людей из пяти человек, двое из которых – несовершеннолетние. Все они — жители Знаменского района. Парни были задержаны. Дома у них стражи порядка нашли часть похищенных вещей, остальное они успели продать.

Задержанные признались, что ночью на двух машинах отправились в Тамбов покататься. Идея вскрыть чужие машины и обворовать их пришла к ним спонтанно. После совершения преступления они вернулись в Знаменский район, а похищенное имущество поделили и спрятали.

- Следственными подразделениями УМВД России по городу Тамбову возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, в рамках которого устанавливаются люди, приобретавшие краденое имущество, устанавливаются другие преступные факты, которые могла совершить группа молодых людей, проводится работа с родителями подростков и их семьями, - добавили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директора тамбовской фирмы грузоперевозок обвиняют в неуплате 8 миллионов рублей налогов
Тамбовчан предупреждают о 32-градусной жаре
В Тамбове закроют для движения часть улицы Широкой и продлят перекрытие на Августа Бебеля
В детском лагере под Тамбовом поселилась лиса с детенышами: зверей усыпили из-за опасности бешенства
В Тамбовской области мужчина с ножом угрожал пенсионерке убийством
В регионе создали «Алиментную карту» Тамбовщины
На севере Тамбова пройдут антитеррористические учения
На Тамбовщине выбрали лучшие семьи года
Ведущий шоу «На ножах» устроил погром на кухне тамбовского кафе и довел до слез персонал
В Тамбове в тайниках-закладках собирались спрятать полкило героина
Дорожки в тамбовском парке Дружбы отремонтируют к концу летнего сезона
В Тамбовском районе в аварии пострадал 43-летний пассажир «Шевроле Ланос»
71-летнего тамбовчанина задержали полицейские за кражу кошелька
Тамбовчанин на мопеде сбил пешехода
Более 1700 тамбовских выпускников сдадут ЕГЭ по химии и истории
В Тамбове водитель «BMW» спровоцировал аварию и скрылся, бросив в авто раненого пассажира
В Тамбове назвали имена лучших плотников и каменщиков
На Тамбовщине открывается фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо!»
В тамбовском вузе провели "Голосовую битву"