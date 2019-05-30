В Тамбовской области мужчина с ножом угрожал пенсионерке убийством

СЕГОДНЯ 15:27 2019-05-30T15:27:44+03:00

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В дежурную часть полиции МОМВД «Мичуринский» 29 мая поступило сообщение от 69-летней женщины, которая рассказала, что ее знакомый напал на нее с ножом и угрожал убийством.

Полицейские выехали на место происшествия в село Новоникольское. Было установлено, что в одном из домов, 28-летний мужчина из-за возникшего конфликта с пенсионеркой, взял в руки нож и стал высказывать угрозы.

Мужчина был задержан и доставил в отдел полиции, где его опросили. Он сознался в содеянном. Стражи порядка изъяли у него нож в качестве вещественного доказательства и отправили на экспертизу.

- В отношении злоумышленника ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU