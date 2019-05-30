2019-05-30T15:02:25+03:00
Общество

В регионе создали «Алиментную карту» Тамбовщины

Теперь известны территории, где проживает больше всего должников
Ксения АЛЕШИНА
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УФССП России по Тамбовской области составили «Алиментную карту региона» в рамках Всероссийской акции «Судебные приставы-детям», которая проходит в преддверии Международного дня защиты детей.

Наибольшее количество должников по алиментам проживают в Октябрьском районе города Тамбова — 857 человек, из которых 754 человек – мужчины и 103 человека - женщины. Также здесь «обитает» больше всего неработающих должников – 60%.

Ленинский район города Тамбова оказался лидером по количеству мужчин-алиментщиков (89% от общего количества исполнительных производств). Женщин-должников больше всего проживает в Моршанском районе – 112 человек.

Лидером по наибольшему числу должников, ограниченных в праве выезда за пределы РФ, стал Мичуринский районный отдел судебных приставов. Там приставы вынесли целых 421 постановление.

- Больше всего к уголовной ответственности привлечены должники-алиментщики, проживающие в Советском районе г. Тамбова — возбуждено 30 уголовных дел. Мы напоминаем недобросовестным родителям, что они обязаны оказывать материальную помощь своим детям и не копить долги по алиментным платежам, - комментируют в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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