На севере Тамбова пройдут антитеррористические учения

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-30T14:32:27+03:00

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В пятницу, 31 мая, в Тамбове будут проводиться тактико-специальныe учения с участием силовых структур, органов государственной власти и местного самоуправления. Во время этого мероприятия будут отрабатываться совместные действия при совершении или угрозе совершения преступления террористической направленности.

- Жителей северной части города в районе улиц Мичуринская, Сабуровская и микрорайона «Радужный» соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к действиям сотрудников спецслужб, а также к возможным неудобствам, связанным с ограничениями движения, - сообщает администрация города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU