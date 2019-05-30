На Тамбовщине выбрали лучшие семьи года

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-30T14:07:43+03:00

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В Тамбове состоялось награждение победителей и лауреатов областного конкурса «Семья года». В этом году на него поступило более 60 заявок. Всего было пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Лучшим семьям вручили награды и теперь они представят регион на Всероссийском конкурсе в Москве.

- Целью конкурса «Семья года» является повышение общественного престижа семейного образа жизни, поддержка семейных ценностей и ответственного родительства, распространение лучших семейных традиций, положительного опыта семей и семейных династий, развитие талантов членов семьи, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Победителями и лауреатами стали 16 семей из 13 городов и районов области. В номинации «Молодая семья» первое место заняли Журавлевы Роман Сергеевич и Юлиана Викторовна (г. Тамбов), второе - Кулагины Сергей Александрович и Софья Александровна (Рассказовский район), третье - Красновы Евгений Дмитриевич и Екатерина Михайловна (г. Котовск).

В номинации «Семья – хранитель традиций» первыми стали Холодные Иван Алексеевич и Лидия Николаевна (г. Моршанск), вторыми - Королевы Андрей Владимирович и Анастасия Александровна (г. Уварово), третьими - Мысютины Александр Александрович и Яна Ивановна (Первомайский район).

В номинации «Многодетная семья» места распределились следующим образом: первое досталось Замятиным Михаилу Михайловичу и Наталье Валентиновне, воспитывающие 8 детей (г. Моршанск). На втором месте оказались Есиковы Александр Витальевич и Вера Борисовна, которые воспитывает 2 сына и 4 дочки (Жердевский район). Третье место жюри присудило Поросятниковым Валерию Викторовичу и Самородиной Ольге Анатольевна (г. Кирсанов), у них 5 дочек, четверо из которых приемные.

В номинации «Сельская семья» победителями стали Левины Владислав Иванович и Галина Владимировна (Кирсановский район). На втором месте оказались Чуриловы Валерий Владимирович и Татьяна Валентиновна (Никифоровский район), а на третьем - Федулеевы Антон Федорович и Вера Сергеевна (Бондарский район).

В номинации «Золотая семья» на первом месте оказались Бирюковы Николай Николаевич и Раиса Борисовна (г. Тамбов), на втором - Житеневы Виктор Павлович и Зинаида Дмитриевна, а третье поделили сразу две семьи: Комаровы Владимир Ильич и Валентина Степановна (Токаревский район) и Бочаровы Евгений Иванович и Ираида Васильевна (Петровский район).

ИСТОЧНИК KP.RU