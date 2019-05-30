Ведущий шоу «На ножах» устроил погром на кухне тамбовского кафе и довел до слез персонал

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-30T13:46:07+03:00

Константин Ивлев почти за 300 тысяч рублей привел в порядок убыточное заведение и сделал для них новое меню

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Выпуск кулинарной передачи «На ножах», снятый в кафе «Помидор» в ТЦ «Апельсин» на севере Тамбова, вышел в эфир 29 мая на телеканале «Пятница». Уже из анонса можно было понять, что известный шеф-повар, ведущий шоу Константин Ивлев не сильно впечатлился этим заведением и во время работы здесь не стеснялся в выражениях.

Легендарный шеф в Тамбове

В начале передачи легендарный шеф и гуру ресторанного бизнеса выступил в качестве посетителя. Ивлев заказал фирменную пиццу «Синьор Помидор» с мясными шариками, банановый коктейль, мясной салат, мясо по-купечески, блинчики с мясом и телятину под соусом с грибами и картофельными драниками.

Первыми гостю принесли молочный коктейль и салат. Он сразу же обратил внимание на скучную подачу напитка, с чем согласились сами официанты. Они признались, что не могут украшать напитки, поскольку в кафе у них все «под счет». В салате оказалась пересушена говядина и есть это блюдо ведущий шоу не стал вообще, вернув обратно.

Константин Ивлев пробует еду

Пицца так же ему не понравилась, к тому же ее очень долго готовили.

- Пиццей назвать я ее не могу, - констатировал он.

Примечательно, что пиццу в кафе делает повар Павел, газосварщик без кулинарного образования. Единственное, что Ивлев смог оценить, так это драники, а вот телятину с грибами под соусом назвал «месивом». Блинчики он и вовсе не получил, владелица кафе не разрешила их подавать из-за нарушения технологии приготовления. Тогда шеф отправился на кухню, где отругал персонал и в порыве эмоций швырнул о стену чугунную сковороду.

Затем ведущий позвал в кафе гостей. И здесь без проблем не обошлось. Заготовок на салаты не оказалось, поэтому людям подолгу несли заказы. Дети посетителей требовали побыстрее принести им поесть. Обстановка накалялась... Когда Ивлев увидел на каких сковородах здесь готовят еду, то выбросил их в мусорку. Они оказались грязными и жирными.

На таких сковородках в "Помидоре" готовили еду...

- Это что такое? Из этого дети должны есть? Вас сожгут потом когда выйдет программа, - сказал Константин.

Заведение провалило испытание и даже самые стойкие сотрудники не смогли сдержать слез. Было принято решение закрыть кухню, а всех посетителей отпустить.

Владелица кафе выслушивает от посетителя недовольство блюдом

В итоге, по замыслу передачи, показав все негативные стороны тамбовского заведения, ведущий взялся за преображение кафе. Помочь он согласился лишь при условии что из заведения уволят двух поваров и директора.

- Я считаю, что этих людей не изменить, не исправить, не научить, - заявил Константин.

Всю ночь шеф со своей командой переделывали заведение. Вернувшись на работу утром, персонал был приятно удивлен произошедшими изменениями. В «Помидоре» перекрасили стены, добавили яркого декора, построили уютную игровую зону для детей, купили дополнительные детские стулья, почистили зал и кухню, обновили оборудование и посуду. Так что теперь блюда будут готовить на новеньких сковородках. На преображение потратили 299 тысяч рублей.

Разница видна невооруженным взглядом

Главным подарком для кафе от Ивлева стало новое меню: тар-тар из салата с хрустящими хлебцами, карпаччо из томата с мини-моцареллой, салат «Домашний» из сезонных овощей с греческим сыром, «Цезарь» с хрустящими гренками и анчоусной заправкой, помидоры начиненные сырной массой и многое другое.

- Константин, вы — гений! - сказала владелица «Помидора» после дегустации новых блюд.

Согласно правилам шоу, после того как заведение изменили, персонал вновь ждет встреча гостей, но уже по обновленному меню. А поскольку оба повара были уволены, то Ивлев позвал своих знакомых кулинаров. Однако на кухне появился Павел — уволенный повар и шеф решил дать ему второй шанс. Второй прием прошел куда лучше первого. Посетители остались довольны обслуживанием и вкусной едой.

- Ну что, помидор созрел, налился своим вкусом, цветом, ну, и, конечно же, соком. Он готов! Тамбов, обожаю!, - сказал ведущий шоу в конце передачи.

Полный выпуск передачи можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU