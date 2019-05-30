Дорожки в тамбовском парке Дружбы отремонтируют к концу летнего сезона

СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-30T12:12:43+03:00

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Тамбовчане просят отремонтировать дорожки в парке Дружбы, которые за почти пять лет эксплуатации стадиона стали разрушаться.

- Во все времена года парк является излюбленным местом для любителей активного отдыха, - говорится в жалобе, размещенной на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина. - Однако в последнее время его посещение связано с неудобствами и даже повышенной опасностью травматизма. Дело в том, что за почти 5 лет интенсивной эксплуатации асфальтовое покрытие велосипедных и роллерных трасс значительно ухудшилось. «Зерно» асфальта стало очень крупным, он изобилует трещинами и ямками. После обращения в управление по физической культуре и спорту области выяснилось, что в ближайшее время ремонт полотна дорожек не планируется.

Как следует из официального ответа регионального управления физкультуры и спорта, никаких работ в ближайшее время на дорожках парка не будет. Хотя в плачевное состояние покрытие трасс пришло еще в прошлом году — оно, как пояснили чиновники, пострадало от весеннего половодья 2018 года.

- Восстановительные работы повреждений асфальтового покрытия запланированы на III квартал 2019 года, - сообщает управление физкультуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU