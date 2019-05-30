В Тамбовском районе в аварии пострадал 43-летний пассажир «Шевроле Ланос»
ДТП произошло 29 мая в 15:30 на 19-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова», проходящей по территории Тамбовского района. Автомобиль «ВАЗ-211540», под управлением 63-летнего водителя, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулся с «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 44-летний мужчина.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в аварии пострадал пассажир автомобиля «Шевроле Ланос», 43-летний мужчина. Он получил телесные повреждения и был доставлен во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Во второй машине никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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