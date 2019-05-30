Тамбовчанин на мопеде сбил пешехода
Пострадавшей девушке потребовалась медицинская помощь
Водитель сбил девушку, которая шла по краю дорогиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария с участием водителя мопеда произошла 29 мая в 22 часа 30 минут на улице Юбилейной в районе дома №26 рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД 26-летний мужчина, управлявший мототехникой наехал на семнадцатилетнюю девушку, которая шла по краю проезжей части.
- В результате аварии пешеход получила травмы и самостоятельно обратилась за помощью в ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ», -сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU