Тамбовчанин на мопеде сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-30T11:05:45+03:00

Водитель сбил девушку, которая шла по краю дороги Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария с участием водителя мопеда произошла 29 мая в 22 часа 30 минут на улице Юбилейной в районе дома №26 рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД 26-летний мужчина, управлявший мототехникой наехал на семнадцатилетнюю девушку, которая шла по краю проезжей части.

- В результате аварии пешеход получила травмы и самостоятельно обратилась за помощью в ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ», -сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU