71-летнего тамбовчанина задержали полицейские за кражу кошелька

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-30T11:16:05+03:00

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За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли преступление, совершенное в Тамбове ранее. Так, 19 мая в дежурную часть поступило сообщение от 68-летней местной жительницы. Женщина рассказала страхам порядка, что зашла в один из гипермаркетов на улице Советской и по случайности оставила кошелек с деньгами на видном месте без присмотра, а сама пошла за покупками. Когда пенсионерка вернулась за кошельком, то обнаружила пропажу.

На место выехали оперативники, опросили персонал, возможных свидетелей кражи, изъяли запись с камеры видеонаблюдения.

- В результате был задержан подозреваемый - 71-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с правоохранительными органами. В отделе полиции он во всем сознался и рассказал, что деньги потратил практически сразу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Теперь ему придется возместить материальный ущерб потерпевшей.

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU