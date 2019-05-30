Более 1700 тамбовских выпускников сдадут ЕГЭ по химии и истории

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-30T10:30:13+03:00

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В Тамбовской области 31 мая 1780 одиннадцатиклассников напишут итоговый государственный экзамен по химии и истории. В регионе для проведения ЕГЭ организовано 16 пунктов.

Чтобы экзамены прошли честно, на них будут работать работать 88 общественных наблюдателей, 62 члена государственной экзаменационной комиссии и 42 онлайн-наблюдателя в ситуационно-информационном центре.

Показать свои знания по химии предстоит 736 выпускникам. Они напишут тесты по следующим направлениям: медицина, химическая лаборатория, экология, преподавание химии и т.д.

Историю сдадут 1044 школьника. В региональном управлении образования и науки отмечают, что это достаточно высокий результат, по статистике, четвертый с начала в списке самых популярных предметов.

- В 2019 году в основном периоде единого государственного экзамена (ЕГЭ) примут участие 4030 человек (2018 год – 4286 чел.), в том числе 3817 выпускников текущего года (2018 год – 3942 чел.). 82 участника будут проходить итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена. Это выпускники школ при исправительных учреждениях и дети с ограниченными возможностями здоровья, - рассказали в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU