В Тамбове назвали имена лучших плотников и каменщиков

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-30T09:53:47+03:00

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В Тамбовской области состоялся региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях «Лучший плотник» и «Лучший каменщик». Шесть специалистов в каждой номинации соревновались за звание лучших. У каждого из них профильное образование и не менее трех лет стажа работы по профессии. Конкурс прошел на базе Строительного колледжа.

- Тестирование состояло из вопросов на знание основ охраны труда, санитарных норм и правил. После чего конкурсанты приступили к выполнению практических заданий. Плотники изготавливали треугольную раму, а каменщики выполняли кирпичную кладку колодца. Жюри оценивало владение передовыми приемами и методами труда, умение квалифицированно использовать инструменты, оборудование, качество работ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В результате в номинации «Лучший плотник» первое место завоевал Владислав Хабаров, ООО «Спецмонтаж», второе - Сергей Бирюков, ООО «Строительная компания «Мегаполис», третье - Алексей Федотов, ООО «Строительная компания «Мегаполис».

В номинации «Лучший каменщик» первое место присудили Евгению Селиванову, ООО «Строительная компания «Мегаполис», второе - Дмитрию Черемисину, ООО «Строительная компания «Мегаполис», третьим стал Николай Леонов, ООО «Тамбовбизнесстрой».

- Мастера получили денежные призы по 25, 20 и 15 тысяч рублей за первое, второе, и третье место соответственно. Победители будут представлять Тамбовскую область уже на всероссийском уровне, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU