На Тамбовщине открывается фестиваль казачьей культуры «Любо, братцы, любо!»

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-30T09:36:36+03:00

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Сегодня, 30 мая, в Тамбовском районе на базе аграрно-технологического техникума состоится открытие Третьего фестиваля казачьей культуры «Любо, братцы, любо!». На фестивале будут соревноваться студенческие и школьные команды региона. Участники пройдут тест на знание истории, а также покажут различные умения. Вязание альпинистских и пожарных узлов, рубка шашкой, полоса препятствий, разборка-сборка автомата Калашникова - все это предстоит сделать командам.

- Для гостей фестиваля будут работать: ярмарка, детские аттракционы, интерактивные площадки, выставка декоративно-прикладного творчества и полевая кухня, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Мероприятие будет сопровождать концерт. Местные музыкальные коллективы исполнят казачьи и народные песни.

Фото: с сайта администрации Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU