В Тамбовской области отремонтировали первые дворы в рамках региональной программы

СЕГОДНЯ 17:18 2019-05-29T17:18:53+03:00

На их благоустройство в этом году потратят около 320,5 миллиона рублей

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В регионе завершено благоустройство первых дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» 2019 года. Планируется, что новый облик получат 201 дворовая и 117 общественных территорий в 92 муниципалитетах Тамбовщины.

Так, преобразились дворы жителей домов 12 б, 14 и 16 по улице Котовского, а также дома 19 по улице Лунина райцентра Инжавино. Кроме того, в порядок приведена одна дворовая территория в Покрово-Пригородном сельсовете. Таким образом эти три двора стали первопроходцами региональной программы этого года. Всего же на ее реализацию было выделено около 320,5 миллиона рублей, из которых более 306 миллионов рублей поступили из федеральной казны, а 6,2 миллиона рублей — из регионального бюджета. Свыше 3 миллионов рублей добавили муниципалитеты. Еще 5 миллионов рублей удалось привлечь из внебюджетных источников.

- На данный момент контракты заключены на выполнение работ в 171 дворе. При этом в 94 работы ведутся, а в 3 уже завершены. Что касается общественных пространств, то контракты заключены на обустройство 28 из них. Работы ведутся в 22, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU