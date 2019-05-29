2019-05-29T16:39:23+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли кражу могильной ограды

Преступление произошло в Рассказово
Ирина БУРЯКОВА
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За минувшие сутки полицейские раскрыли преступление, совершенное в Тамбовской области ранее. Так, в апреле в дежурную часть обратилась 60-летняя жительница города Рассказово. Женщина рассказала стражам порядка, что с могилы ее родственника похитили металлическую калитку.

Полицейские выехали на полученный сигнал, осмотрели место кражи, опросили возможных свидетелей. В итоге они задержали подозреваемого - 52-летнего мужчину.

- Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что кражу совершил еще 28 января и сдал оградку в пункт приема черного лома, а деньги потратил, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Выяснилось, что мужчина злоупотребляет спиртным, и это не первая подобная кража, совершенная им.

В настоящее время сотрудники полиции возбудили в отношении этого рассказовца уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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