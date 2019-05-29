В Тамбовской области безработный мужчина обманом взял кредит, причинив ущерб банку

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-29T16:15:26+03:00

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Жителя Жердевкого района признали виновным в совершении мошенничества в сфере кредитования. Установлено, что мужчина в октябре прошлого года отправил в АО «Тинькофф Банк» заявку от своего имени на получение кредита, предоставив ложные сведения. В заявке он указал, что трудоустроен в организации, хотя по факту был безработным.

В ноябре прошлого года мужчина заключил кредитный договор на сумму 8 000 рублей, в результате чего банку был причинен ущерб на указанную сумму без учета процентов и штрафов, предусмотренных условиями кредитного договора. С обвинением мужчина согласился, но ущерб не возместил.

- Судом указанный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов. Гражданский иск банка на сумму чуть больше 10 тысяч рублей удовлетворен. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU