2019-05-29T15:13:21+03:00
Спорт

БК «Тамбов» подписал контракт с новым главным тренером

Им стал Олег Игумнов
Ксения АЛЕШИНА
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Олег Игумнов - воспитанник Волгоградского баскетболаОлег Игумнов - воспитанник Волгоградского баскетбола
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У команды тамбовских баскетболистов появился новый главный тренер — Олег Игумнов. С ним заключен контракт на два года. Наставник уже приступил к своим обязанностям и в первую очередь ему необходимо сформировать боеспособный коллектив.

По информации пресс-службы БК «Тамбов», в список претендентов на вакантную должность вошли порядка десятка специалистов, имеющих также опыт работы даже в национальных сборных.

Олег Игумнов является воспитанником Волгоградского баскетбола. За свою игровую карьеру он сменил несколько клубов, успев поиграть даже в элитном дивизионе чемпионата России. С 1994 по 2013 годы Олег Александрович защищал цвета девяти команд - «Аквариус» (Волгоград), «Локомотив» (Минеральные Воды), «Динамо-Автодор» (Волгоград), «Союз» (Заречный), «Политехника» (Львов, Украина), «Металлург-Университет» (Магнитогорск золото-2007-2008), «Динамо-Политех» (Курск), «Рускон-Мордовия» (Саранск), «Волжанин-ГЭС» (Волжский).

- Непосредственно к тренерской деятельности Олег Игумнов приступил перед началом сезона-2012/13, встав у руля «Волжанина-ГЭС» (Волгоградская область), где, правда, еще продолжал выходить на площадку в качестве игрока. Именно в этот период пути нашего тренера впервые пересеклись с БК «Тамбов». Вскоре клуб из Волжского прекратил из-за финансовых проблем существование, а его бывший наставник летом 2013 года возглавил молодежную команду Волгоградской дружины «Красный Октябрь». Сезон-2014/15 наш наставник провел в Воронеже, где входил в тренерский штаб женского БК «Воронеж-СКИФ»«Согдианы-СКИФ» , выигравшего этой весной чемпионский титул Суперлиги. Затем занял место главного тренера мужской команды Воронежа. С 2017года занимал пост главного тренера «Динамо Магнитогорск». На протяжении трех сезонов работы команда Магнитогорска стабильно призовые места в Чемпионате России, - сообщает пресс-служба БК «Тамбов».

Напомним, что ранее пост главного тренера «волков» занимал Александр Михайлов. С тамбовскими баскетболистами он проработал четыре сезона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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